Москва, , 16:08 — REGNUM

В Госдуме отреагировали на предложение политика Ярослава Качиньского о выплате Россией компенсации Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер правящей польской партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») рассказал, при каких условиях можно требовать компенсацию.

«Пусть не забудет для начала выплатить компенсации семьям 80 тысяч красноармейцев, не вернувшихся их польских концлагерей в 1920 году, а также 480 тысяч героев, сложивших голову, освобождая Польшу от фашистской нечисти. И чтобы требовать компенсацию, надо быть победителем, а не подлым манкуртом и попрошайкой», — отметил Никонов в Facebook.