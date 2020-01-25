Москва, , 15:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования председателю Великого Национального Собрания Турции Мустафе Шентопу в связи с землетрясением в Турции, вследствие которого погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).