Москва, , 13:50 — REGNUM Вступление советских войск на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии спасло жизнь сотням тысяч поляков, жившим на этих территориях, напомнила депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») давая оценку действиям польских властей и проводимой ими политике в сфере исторической памяти.

«В последние дни лидеры Польши несколько раз высказались на тему событий Второй Мировой войны. Вчера президент Дуда выразил свою обиду на организаторов Всемирного форума памяти жертв Холокоста, которые якобы не учли вклад поляков в разгром фашистской Германии. Чуть раньше премьер-министр Моравецкий опубликовал статью, где предъявил Красной Армии претензии: по его мнению, советские войска должны были наступать быстрее и освободить Освенцим не в 1945, а уже в 1944 году».

Как подчеркнула Панина, «власти в Варшаве вообще хотели бы сделать обвинения СССР в «нападении» на Польшу в сентябре 1939 года, якобы в качестве «союзницы» Рейха, частью официальной общеевропейской позиции».

Между тем, только что был рассекречен доклад ЦРУ США о Степане Бандере и созданном им летом 1941 года марионеточном государстве на Западной Украине, где признаётся, что Бандера — фашист, а счёт убитых и замученных в этой «державе» за короткий срок исчислялся пятизначными цифрами.

В связи с этим политик предложила польским соседям задуматься над тем, как развивались бы события, если бы Вермахт занял осенью 1939 всю территорию Польши в её тогдашних границах.

По мнению Паниной, в этом случае союзники нацистов, боевики ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали бы резню польского населения не в 1943—1944 годах, когда это произошло на Волыни, а непосредственно в 1939-м.

«Именно это в реальности произошло бы тогда на «Восточных кресах», как поляки называли свои владения в западных регионах современной Украины. А вовсе не победа польского оружия над Вермахтом, которой якобы помешали в 1939 году действия Красной Армии», — подчеркнула политик.

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