Киев, , 13:16 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предлагает украинским школьникам запретить использование смартфонов на занятиях за исключением использования данных устройств в учебных целях и для детей с особенными потребностями. Копия проекта закона была опубликована депутатом 24 января на странице в социальной сети Facebook.

В заведениях среднего образования предлагается запретить к использованию не только мобильные телефоны, но и иные устройства, которые имеют подключение к сети интернет. Использование данных устройств согласно проекту закона должно регулироваться управлением учебного заведения при участии учительского, родительского и других органов самоуправления.

В более ранней своей публикации Гочаренко отметил примеры Греции, Франции и некоторых штатов США в запрете использования гаджетов в учебных заведениях.

«Постоянное «зависание» в телефоне вызывает не только большую нагрузку на глаза и малоподвижный образ жизни, но и приводит к замкнутости детей, к сокращению общения со сверстниками и родителями в реальной жизни, а также к распространению жестокой травли в онлайне», — уверен член украинского парламента.

ИА REGNUM напоминает, депутаты Рады нередко попадают в поле зрения журналистов относительно того, что во время сессий парламента пользуются гаджетами. Так, недавно в Раде был зафиксирован случай, когда глава комитета Рады по внешней политике Богдан Яременко в своем смартфоне вел переписку с женщиной, оказывающей услуги интимного характера.

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