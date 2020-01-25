Тбилиси, , 12:02 — REGNUM Конгрессмены США продолжают давление на нынешнюю власть Грузии и почти ежедневно публикуют новые критические послания в ее адрес.

Республиканец Пит Олсон воспользовался для выражения своего негодования соцсетьюTwitter, где, не особенно выбирая слова, написал следующее: «Я согласен с моим коллегой республиканцем Кинзингером. Коррумпированное правительство Грузии занимается нападками на демократические ценности,жестокостью в отношении гражданских протестов и антагонизмом к американским инвестициям, которые могли бы помочь обеим нашим странам. Грузинский народ заслуживает лучшего».

В одном этом послании он сконцентрировал ту «тревогу», которую в ранее опубликованных письмах и обращениях выражали его коллеги — и по поводу преследований «политических оппонентов», и по поводу «плохого отношения» к американским компаниям (в данном случае — к Фронтере), и по поводуотказа от избирательной реформыкак одного из критериев демократии.

Представители грузинской оппозиции уже откликнулись на очередное гневное послание и отметили, что за последние две недели «жесточайшую критику» на правительство Грузии обрушил уже седьмой конгрессмен.

«Думаю, Иванишвили пока еще не осознает, что содеял он своим отказом от перехода на пропорциональную систему», — констатировал в своем посте в соцсети Facebook председатель фракции грузинского парламента Роман Гоциридзе.

Оппозиция делает акцент на том, что авторы последних критических посланий в адрес правительства Грузии — республиканцы, поэтому ожидает, что аналогичная реакция последует вскоре и со стороны администрации президента Трампа. Оппоненты нынешней власти подчеркивают, что правительством «Грузинской мечты» недовольны в США не только активные сторонники и партнеры «Национального движения» и его ответвлений — демократы, но противостоящие им республиканцы.