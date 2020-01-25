Киев, , 12:24 — REGNUM Исполняющая обязанности главы государственного бюро расследований Украины Ирина Венедиктова заявила депутатам партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», которые пытались встретиться с ней во время допроса бывшего президента Украины, что данная попытка выглядит как влияние на следственные действия. Обращение Венедиктовой было опубликовано пресс-службой ГБР 24 января.

ИА REGNUM напоминает, 24 января Петр Порошенко явился на допрос в ГБР по одному из дел, в которых фигурирует бывший глава украинского государства. В это время у здания находились лица, которые поддерживали бывшего главу украинского государства. Также в помещение государственного бюро расследований пытались попасть депутаты партии ЕС для того, чтобы, как они заявили, «лично передать требования семей небесной сотни».

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«Если Вы считаете необходимым встретиться со мной — давайте встретимся! Но я очень прошу — не делайте это параллельно с допросом гражданина Порошенко. Потому что это выглядит как влияние на следственные действия. К тому же он 27 раз не являлся на допросы», — отметила Венедиктова.

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Относительно обращений семей участников массовых беспорядков в Киеве в 2014 году, Венедиктова отметила, что следователи по делам о беспорядках на так называемом майдане пытались зарегистрировать данное обращение. Обращались непосредственно к Порошенко, но он ответил, что сделает это «тем способом, которым пожелает». Она подчеркнула, что на все обращения граждан, которые попадают в ГБР, ведомство отвечает в четко установленный законом срок и «поэтому тут не нужно манипулировать», «мы отвечаем на обращения абсолютно всех граждан».

Отметим также, что в партии Петра Порошенко ЕС написали заявление на ГБР относительно не допуска депутатов в помещение ведомства. Также в «Европейской солидарности» намерены подать в суд относительно «недостоверной информации» в заявлении ГБР о попытке депутатов вмешаться в работу государственных органов.