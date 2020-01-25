Киев, , 11:40 — REGNUM С 4 по 7 февраля состоится визит на Украину представителя ОБСЕ по свободе средств массовой информации Арлем Дезира. Об этом 24 января со ссылкой на источник национального союза журналистов Украины (НСЖУ) заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей старице в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM напоминает, ранее Арлем Дезир раскритиковал украинский законопроект борьбе с дезинформацией. Представитель ОБСЕ, в частности, отметил, что борьба с дезинформацией не должна осуществляться за счет свободы СМИ и «вмешательства государства в содержание» средств массовой информации, а также вмешательства в организацию деятельности журналистов на Украине.

Читайте также: В ОБСЕ раскритиковали украинский законопроект «о дезинформации»

Томиленко отметил, что дипломат будет работать с руководством министерства культуры Украины, а также у Дезира предусмотрена встреча с руководством комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, который разработал законопроект «о медиа».

Читайте также: На сайте Рады опубликован текст закона об украинских СМИ

ИА REGNUM напоминает, ранее в министерстве культуры Украины представили проект закона о противодействии дезинформации, согласно которому журналистам за «дезинформацию» грозят штрафы, а также тюремный срок до семи лет. Отметим, ранее в комитете Рады опубликовали проект закона «о медиа», согласно которому, в частности, к публикации запрещена информация, которой «отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического тоталитарного режима 1917−1991 годов в Украине».

Читайте также: На Украине представили законопроект: теперь журналисты могут получить срок