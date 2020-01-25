Харьков, Украина, , 10:06 — REGNUM Спектакль с участием российского актера Виктора Логинова, который исполнил роль Геннадия Букина в сериале «Счастливы вместе», отменили в Харькове после заявления активистов украинской организации «Свитанок» в службу безопасности Украины, сообщил лидер организацией «Свитанок» Вадим Поздняков на своей странице в социальной сети Facebook.

Поздняков отметил, что российский актер ранее выступал в «оккупированном» Севастополе. «Спектакль был отменен после нашего обращения в СБУ», — отметил лидер организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российских актеров не пустили на Украину. Инцидент произошел в аэропорту города Запорожья. Как сообщили в пограничной службе Украины, причиной запрета во въезде на Украину одному из российских актеров послужило посещение им Крыма, а другие якобы не смогли объяснить цель визита в страну.

Отметим, что Киев не признает воссоединение Крыма с Российской Федерацией и считает, что полуостров был якобы оккупирован Россией. Украинские власти считают, что въезд в российский Крым должен осуществляться через украинскую территорию с разрешения украинской пограничной службы.

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