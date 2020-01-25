Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поблагодарил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за борьбу его страны с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Китай очень усердно работает над сдерживанием коронавируса. Соединенные Штаты высоко ценят их усилия и прозрачность», — пишет президент США.

Он также благодарит председателя КНР Си Цзинпина от имени всех граждан США. Также Трамп уверен, что в итоге все будет хорошо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка нового коронавируса в китайском городе Ухань была зарегистрирована 31 декабря 2019 года. Первоначально заболели люди. связанные с рынком морепродуктов в Ухани, где также торговали мясом диких зверей, в частности, лисиц, волков, а также змей.

На сегодняшний день подтверждено более 1330 случаев заражения и 41 смерть от вируса. Также зарегистрировано 39 случаев выздоровления.