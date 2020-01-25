Одесса, Украина, , 09:13 — REGNUM На морском вокзале города Одессы 24 января состоялась церемония передачи представителями Соединенных Штатов Америки международной помощи государственной пограничной службе Украины, сообщает 24 января пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Передача помощи проходила согласно проекту программы по экспортному контролю и безопасности границ EXBS. Со стороны США на церемонии присутствовала временная поверенная по делам США Кристина Квин.

«Оборудование, которое мы предоставили в 2019 году, оценивалось более чем 1 млн долларов. Оно включает костюмы для холодной погоды, спасательные средства, правоохранительную и другую технику», — цитирует слова Квин пресс-служба посольства США на Украине.

На мероприятии присутствовал глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, который выразил благодарность за предоставленную Украине помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители национальной гвардии Украины обсудили вопросы сотрудничества с вооруженными силами Канады.

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