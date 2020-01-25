Варшава, , 09:06 — REGNUM Председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, которого называют самым главным политиком в Польше, в интервью немецкому таблоиду Bild впервые прокомментировал спор между Варшавой и Москвой по поводу Второй мировой войны.

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По словам Качиньского, президент России Владимир Путин пытается привлечь внимание к полякам, чтобы скрыть причастность своей страны к началу Второй мировой войны и ее последствиям, но «мир знает правду: именно сталинский Советский Союз напал на Польшу 17 сентября 1939 года», именно «советские солдаты и палачи из НКВД» убили «польских офицеров в Катыни и других местах в 1940 году», но «Польша как жертва, а россияне как преступники, Путину не нравится. Вот почему он хочет переписать историю».

Глава PiS предположил, о чем президент Польши Анджей Дуда мог бы говорить в Иерусалиме, если бы принял участие в пятом Всемирном форуме памяти холокоста. Дуда «безусловно, указал бы на историческую правду: именно Гитлер и Сталин с их договором разделили Польшу и напали на нее. Именно гестапо Германии и советский НКВД совершили невероятные преступления в Польше и других странах».

Комментируя тот факт, что Варшава ставит вопрос перед Берлином по поводу выплаты репараций за оккупацию во время Второй мировой войны, Качиньский отметил, что «Польша также была разрушена во время Первой мировой войны, особенно в бывшем Царстве Польском, которое было включено в Российскую империю и эксплуатировалось ею». Однако каких-либо компенсаций полякам не досталось, хотя «Франция все еще несколько лет назад получала репарации от Германии по Версальскому договору 1919 года. Польша практически ничего не получила. Мы этого не принимаем».

Отвечая на вопрос издания, намерена ли Варшава предъявить требования о «компенсациях» к России, председатель правящей партии заявил, что «Германия и Россия несопоставимы. В Берлине существует демократически избранное правительство, действуют закон и мораль. Этого нельзя сказать о России. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение когда-либо увидит, что Москву повернется лицом к своим обязанностям. Единственное, что точно — это то, что у наших претензий нет срока давности!».