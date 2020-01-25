Киев, , 08:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведение прямого диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным является очень важным, так как дает возможность завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемыми лицами. Об этом Зеленский заявил в интервью израильскому 9-му каналу.

Зеленский заявил, что после того, как он стал президентом, диалог с Россией стал возможен по ряду вопросов. В первую очередь речь идет об обмене удерживаемыми лицами — тут без переговоров с Владимиром Путиным действовать невозможно.

«Мы договорились. Мы вернули моряков до «нормандского» формата. Мы вернули корабли, Россия на это пошла. Важно очень. Значит мы о чем-то говорим. Я считаю, что диалог начался», — сказал Зеленский.

Также он отметил, что удалось несколько реанимировать «нормандский формат», который не собирался три года.

Кроме того, Зеленский считает, что конфликт в Донлбассе навсегда оставит шрам в российско-украинских отношениях и этого уже не изменить.