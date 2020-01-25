Одесса, Украина, , 08:37 — REGNUM Преподавателя Одесского училища искусств и культуры приговорили к ночному домашнему аресту за репосты в социальной сети «ВКонтакте» с призывами к жителям южных городов Украины к отделению от Украины. Об этом со ссылкой на решение Приморского районного суда города Одессы 24 января сообщает местное издание «Думская».

Согласно источнику, в прошлом году преподаватель делал репосты в социальной сети «ВКонтакте», в которых к жителям Одессы, Николаева, Херсона, Запорожья и Харькова содержались призывы к отделению и созданию отдельного государства — Новороссии. В действиях преподавателя следствие усмотрело посягательство на территориальную целостность Украины (часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины).

Согласно решению суда, преподаватель обязан находится дома с 22:00 до 6:00 следующих суток. Ему также запрещено покидать город и предписано сдать паспорт для выезда за пределы Украины. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИА REGNUM напоминает, в Запорожской области женщина была осуждена по аналогичной статье — «посягательство на территориальную целостность» за пост в социальной сети «Одноклассники».

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