Киев, , 08:30 — REGNUM Подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь изменена мера пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. Об этом со ссылкой на решение Печерского суда столицы Украины от 24 января сообщает «Украинская правда».

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Данная мера пресечения будет действовать до 8 февраля и предусматривает, что ночной домашний арест будет длиться с 20:00 до 7:00 следующих суток. Подозреваемая должна сдать на хранение паспорта и носить «электронный браслет». Также отмечается, что адвокаты подозреваемой просили изменить Дугарь меру пресечения на личное обязательство.

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ИА REGNUM напоминает, убийство журналиста Павла Шеремета произошло в июле 2016 года в Киеве. В декабре 2019 года были задержаны подозреваемые в убийстве журналиста — Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко, которым суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток. Задержанная по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь в свою очередь была отправлена под домашний арест.

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Отметим, также, что в украинском министерстве по делам ветеранов заступились за подозреваемых, которые имеют отношение к проводимой Украиной карательной войне в Донбассе. В министерстве, в частности, подчеркнули, что фигуранты данного дела являются «безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении», поэтому, как считают в министерстве, «отделять дело от образа всего движения уже не получится».