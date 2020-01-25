25 января 2020 | Время чтения 4 мин

Эрдоган в Стамбуле презентовал Меркель памятные подарки: инкрустированное зеркало и шлем османских времен. Хотя турки заявляют, что зеркала в Османской империи воспринимались как символ богатства, а щит – как символ власти, это дары с намеком на былое стратегическое партнерство между Турцией и Германией.

Станислав Тарасов, , 07:41 — REGNUM



Сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры в Стамбуле с канцлером Германии Ангелой Меркель. Формальным поводом для ее визита в Турцию стало участие в открытии нового кампуса германо-турецкого университета, встречи с представителями бизнеса и гражданского общества.

Отметим и то, что этот визит состоялся сразу после берлинской международной конференции в Ливии. Поэтому естественно, что в ходе переговоров стороны обсуждали ситуацию в этой стране, а также в Сирии, экономическое сотрудничество и, конечно, проблему беженцев. Есть еще проблема, о которой в Берлине предпочитают не говорить громко и только думать: усиление влияния Турции на Ближнем Востоке и на севере Африки. Это то, к чему Европа оказалась не готовой и стала плестись в хвосте событий. Одно время на этом направлении пыталась активизироваться Франция, у которой ничего не получилось. Теперь такую попытку предпринимает Германия, правда, в условиях конкуренции, в частности по Ливии, в Европейском союзе. Тем более что с июля текущего года Берлин будет председательствовать в Совете ЕС.

Это повестка в широком смысле. В более узком Германию серьезно беспокоит проблема беженцев, хотя в Стамбуле канцлер заявила, что «из-за нестабильного статуса Ливии целью террористов становятся беднейшие страны Африки», которые может захлестнуть поток мигрантов. В этой связи Эрдоган ее поправил, заявляя, что речь надо вести о том, что Европа может получить в Ливии «вторую Сирию», когда поток беженцев направится с севера Африки в Европу. Еврокомиссия назвала нынешний «кризис с беженцами в регионе самым серьезным со времен Второй мировой войны». При этом Германии становится основной точкой притяжения для мигрантов.

С одной стороны, страна нуждается в рабочей силе и «молодой крови», учитывая демографический кризис и старение населения. С другой, к ней попадает такой контингент, которому нужно много времени для интеграции, освоению на рынке труда и принятию европейских норм поведения. Ранее Берлин планировал перейти к более жесткой политике на этом направлении: принять закон о беженцах, чтобы считать таковыми только тех, кто является выходцем из охваченных боевыми действиями стран, таких, как Сирия. Но теперь появляется еще и Ливия — реальная угроза того, что обвалится вся европейская конструкция. Эрдоган предупредил Меркель, что «если в ближайшее время обстановка в Ливии не стабилизируется, то хаос в этой стране распространится на весь Средиземноморский регион».

Вот почему большинство немецких экспертов считают, что главной темой переговоров в Стамбуле между Эрдоганом и Меркель являлся именно вопрос о беженцах. В этой связи канцлер заявила, что поддерживает возможное увеличение финансовой помощи Турции со стороны Евросоюза и Германии в связи с сирийскими беженцами. По ее словам, «страны ЕС будут готовы расширить объем помощи беженцам на сумму, большую, чем обещанные три плюс три млрд евро». Кроме того, Германия намерена помочь Турции в укреплении ее береговой охраны, обещает изучить возможности финансово поддерживать планы турецкой стороны по строительству временного жилья для беженцев в северных регионах Сирии. Не случайно и то, что Меркель анонсировала возможную встречу по Сирии со своим участием и с участием президентов России, Турции и Франции в первом квартале 2020 года, на которой речь будет идти о необходимости восстановления этой страны.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает, что для восстановления разрушенной инфраструктуры в Сирии понадобится около 250 млрд долларов. Откуда их взять и кому это нужно? Для Берлина такие вопросы звучат уже не риторически, хотя там кое-кто полагает, что «сначала в Сирии должно быть достигнуто политическое урегулирование». В то же время многие понимают, что начало восстановления Сирии будет способствовать возвращению беженцев в страну. И не только это. Участие Германии в этом процессе будет способствовать ее возвращению на Ближний Восток в качестве активного игрока в контексте выстраивания новой системы безопасности.

Президент Турции после церемонии открытия нового кампуса турецко-немецкого университета в Стамбуле презентовал Меркель памятные подарки: инкрустированное зеркало и старинный шлем османских времен. Хотя турки заявляют, что зеркала в Османской империи воспринимались как символом богатства и щит — как символ власти, это дары с намеком на былое стратегическое партнерство между Стамбулом и Берлином. Действительно, бывали времена, когда отношения между двумя странами на протяжении относительно недавней непростой совместной истории во многом определяли политическое самочувствие всего региона. Но сегодня климат турецко-германских отношений определяется иными причинами, национальными интересами и задачами.