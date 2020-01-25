Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп поручил свой защите на процессе по импичменту говорить правду и быть честными. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Моим представителям надо всего лишь быть честными и говорить правду», — заявил Трамп.

Он отметил, что правда это главное оружие, которое может быть противопоставлено «лжи и фабрикации» со стороны обвинителей-демократов. Трамп также снова заявил о своей невиновности по двум статьям обвинения, выдвигаемым палатой представителей Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем простые американцы теряют интерес к процессу по импичменту Трампа в Сенате. Об этом свидетельствуют данные о просмотрах трансляции с процесса: если первый день заседаний посмотрели около 11 млн зрителей из США, то на второй день число зрителей снизилось на 19%.

Читайте ранее в этом сюжете: Американцы теряют интерес к процессу по импичменту Трампа