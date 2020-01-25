Иерусалим, , 08:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему не принял прошение об отставке от премьер-министра Украины Алексей Гончарука. Об этом украинский лидер рассказал в интервью израильскому «9 каналу», опубликованном 24 января.

Зеленский заявил, что то, что он оставил главу правительства на своей должности поясняется объективными причинами. «Как хорошая машина. Он — хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль», — заявил глава украинского государства, отметив, что он не сравнивает премьер-министра Украины с вещью, а его высказывание — это просто «аллегория».

"Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек. И вещи, которые мы обговорили, нюансы, он должен их изменить. Он устанет — он пойдет. Он не справится — он освободит это кресло», — отметил президент Украины.

Глава государства также отметил, что Гончаруку нужно еще немного времени для того, чтоб продемонстрировать результат. Зеленский также напомнил, что премьер-министр Украины работает на своей должности всего лишь пятый месяц «поэтому еще есть у него запал».

ИА REGNUM напоминает, ранее премьер-министр Украины попал в скандал после опубликования в сети интернет аудиозаписей, которые были якобы записаны во время совещания с его участием. Во время совещания мужчина с голосом похожим на голос премьер-министра Украины раскритиковал «примитивные» познания Зеленского в экономике. После опубликования данной аудиозаписи Гончарук заявил, что подал заявление об отставке на имя президента страны, хотя по законам он должен был направить данное заявление в Верховную раду. Зеленский отказался принять отставку Гончарука и выдвинул ему ряд требований. Кроме того, правоохранительным ведомствам Зеленский поручил расследовать инцидент с аудиозаписями.

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