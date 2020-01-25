Вашингтон, , 07:10 — REGNUM Власти США разморозили выделение помощи в размере $60 млн Афганистану, сообщила зампомощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс на брифинге.

«Мы увидели прогресс со стороны правительства Афганистана, и помощь в размере 60 миллионов долларов удалось выделить», — заявила она.

Ранее Вашингтон приостановил выделение помощи Кабулу из-за коррупции. Однако, как отметила Уэллс, теперь Соединенные Штаты увидели усилия Афганистана по борьбе с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2019 года Госдеп США объявил, что изымает $160 млн из запланированной помощи Афганистану из-за коррупции. Из этой суммы $100 млн предназначались на реализацию крупного энергетического проекта в стране.

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