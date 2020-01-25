Ла-Пас, , 05:26 — REGNUM О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Боливии на предстоящих в мае выборах заявила временный президент страны Жанин Аньес. Об этом 24 января сообщает Боливийское информационное агентство.

Своё решение она озвучила в ходе встречи с членами своей партии «Социал-демократическое движение».

«Сегодня я сообщаю боливийским семьям, что приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих всеобщих выборах», — приводит её слова агентство.

Напомним, второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес взяла на себя обязанности президента после того, как президент Боливии Эво Моралес, победивший на президентских выборах 20 октября 2019 года, под давлением оппозиции объявил о своей отставке.

Как сообщало ИА REGNUM, партия «Движение к социализму» экс-лидера Боливии Эво Моралеса решила выдвинуть на выборы боливийского президента кандидатуру Луиса Арсе Катакоры.

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