Рамалла , , 04:32 — REGNUM Жестом президента России Владимира Путина, который поднял фуражку офицера караула, восхитились жители Палестины, оставлявшие комментарии под видео журналиста Махаммада Атика в Facebook.

«С уважением и признательностью, добро пожаловать, дорогой гость президент Путин», — написал один из пользователей.

Другие высказывали российскому президенту добродушные пожелания и уважение.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент России прибыл в Вифлеем на переговоры с палестинским президентом Махмудом Аббасом. После встречи в арабских СМИ появилась видеозапись на которой видно, Путин идет по коридору вместе с Аббасом и сопровождающими лицами между шеренгами почетного караула. В какой-то момент российский лидер увидел упавшую с офицера фуражку.

Путин нагнулся, поднял фуражку и надел ее на гвардейца. Тот, как и положено, продолжил стоять не шелохнувшись.

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