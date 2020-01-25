Каракас, , 04:01 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил орден Ленина от КПРФ на международной встрече в Каракасе. Об этом 25 января пишет газета El País.

Награда, как отмечается, была вручена членом КПРФ Ярославом Листовым в ходе мероприятия, посвящённого борьбе с империализмом.

«По поручению Коммунистической партии в год 150-летия Владимира Ильича Ленина — человека, который впервые увидел угрозы в империализме и создал базу для борьбы с ней, — награждаю этим орденом и надеюсь, что его опыт станет залогом победы Венесуэлы в 2020 году», — сказал Листов.

В свою очередь, Мадуро пообещал следовать делу Ленина и построить в стране социализм XXI века.

«Я получаю эту награду с большой честью, для меня это большая революционная задача — построить боливарианский социализм XXI века», — сказал Мадуро во время церемонии награждения.

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