Никосия, , 03:57 — REGNUM Введение санкций Евросоюза против ряда официальных лиц в Крыму отказываются поддержать власти Кипра, 24 января сообщает Reuters.

Для принятия указанных санкций необходимо согласие всех 28 членов ЕС.

Вместо этого, Кипр намерен добиваться принятия более серьезных мер в отношении Турции, которая преступила к буровым работам в территориальных водах Кипра. В ЕС уже разработали ряд ограничений для турецкой стороны, касающихся запрета на въезд и заморозки активов лиц, связанных с бурением.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении ЕС продлить на полгода санкции против России, действие которых должно было закончиться 31 января 2020 года.

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