Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп представил официальный логотип космических сил США — нового военного подразделения, созданного в 2019 году. Изображение он опубликовал на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1220821545746141184

«После консультации с нашими великими военными лидерами, дизайнерами и другими, я рад представить новый логотип космических сил США, шестого отделения нашей великолепной армии!» — говорится в подписи к логотипу.

Реакция в СМИ и соцсетях не заставила себя ждать. Многие отметили, что логотип имеет поразительное сходство с эмблемой вымышленного флота команды из сериала «Стартрек» («Звездный путь»).

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