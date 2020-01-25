Оттава, , 02:41 — REGNUM Внедрить временные механизмы для урегулирования внутренних споров договорились в Давосе Канада и 16 других государств, являющихся членами Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом 24 января сообщается на сайте МИД Канады.

«Сегодня на полях Всемирного экономического форума в Давосе Канада и 16 других стран — членов ВТО обязались вместе работать с целью внедрения временных механизмов для разрешения торговых споров», — говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

В опубликованном документе не называются эти государства, но подчёркивается, что к соглашению могут присоединиться все члены ВТО. Уточняется, что временное соглашение будет действовать до восстановления в полном объёме работоспособности апелляционного органа ВТО.

Достижение договорённости МИД Канады объясняет проводимой с июля 2019 года совместной работой Канады и Евросоюза над решением проблемы, вызванной блокировкой деятельности ВТО со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав Апелляционного органа ВТО входят семь судей. С 2017 года США блокируют процедуру назначения новых судей апелляционной инстанции организации.

После того как истекли сроки полномочий четырех судей, в Апелляционном органе осталось трое судей — минимальное количество, необходимое для того, чтобы орган мог функционировать. 10 декабря 2019 года, после истечения сроков полномочий ещё двух судей, деятельность Апелляционного органа оказалась парализована.

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