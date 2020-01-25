Берлин, , 02:40 — REGNUM Германии необходимо улучшить отношения с Россией, поэтому антироссийские санкции следует отменить, заявил 24 января соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.

«Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить», — сказал он.

По его словам, сегодня стало очевидным, что экономические ограничения в отношении России «ни к чему не привели», а их результатом стал вред немецкой экономике.

Добавим, немецкий политик и ранее призывал отменить антироссийские санкции. В октябре 2019 года Кречмер заявлял, что, несмотря на предпринятые меры, на востоке Украины ежедневно гибнут люди.

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