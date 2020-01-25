Москва, , 02:16 — REGNUM Симметричные меры могут быть приняты РФ в связи с высылкой Болгарией российских дипломатов, 24 января заявил в интервью «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Слуцкий напомнил, что такие ответные действия являются стандартной практикой. Он добавил, что Болгария вынуждает РФ принимать данные меры и можно только сожалеть по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января МИД Болгарии объявил «персонами «нон грата» двоих российских дипломатов, предоставив им 48 часов для выезда из страны.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: власти Болгарии дали дипломатам РФ 48 часов на выезд из страны