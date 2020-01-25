Киев, 25 января 2020, 01:39 — REGNUM Необходимость проведения прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения конфликта в Донбассе и возвращения удерживаемых лиц отметил президент Украины Владимир Зеленский 24 января, в интервью израильскому «9-му каналу»
По словам Зеленского, возвращение моряков и кораблей, участвующих в провокации Керченском проливе в ноябре 2018 года, было невозможно добиться путем Минских соглашений или встреч в нормандском формате. Для решения таких вопросов необходимо вступать в прямой контакт с РФ и ее президентом.
По мнению Зеленского, которое приводит «Интерфакс — Украина», завершение конфликта в Донбассе необходимо не только Украине, но и всему миру.
При этом украинский президент добавил, что конфликт в Донбассе «навсегда оставит шрам между Украиной и Россией».
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили территориальную границу РФ и направились в сторону Керченского пролива, несмотря на предупреждения российских пограничников. В результате спецназ РФ был вынужден задержать украинские суда и их экипажи. В сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами все 24 моряка вернулись на Украину. В ноябре 2019 года Украине также были переданы корабли.
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