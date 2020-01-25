Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в присутствии предпринимателей Льва Парнаса и Игоря Фрумана, ныне задержанных в Соединенных Штатах, еще в 2018 году говорил о необходимости уволить действовавшего тогда посла на Украине Мари Йованович, передает телеканал ABC со ссылкой на аудиозапись беседы.

Телеканал сообщает, что согласно аудиозаписи, сделанной в гостинице Trump International 30 апреля 2018 года, Трамп якобы призвал уволить посла США на Украине немедленно.

«Избавьтесь от нее! Выкиньте ее прочь уже завтра. Мне все равно», — говорит человек, похожий на Трампа.

Сам телеканал пока не опубликовал саму аудиозапись. Никаких официальных комментариев относительно подлинности записи пока не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января полиция Украины возбудила два уголовных дела по возможной слежке за экс-послом США в Киеве Мари Йованович. Украинские силовики также обратились в ФБР с просьбой содействовать расследованию.

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