Вашингтон, , 00:54 — REGNUM Китай упорно старается сдержать распространение коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Соединенные Штаты очень ценят их усилия и открытость. Все будет хорошо. Также, от имени американского народа, я хочу поблагодарить председателя Си (Цзиньпина — прим. ИА REGNUM)!», — заявил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, тем не менее второй случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV был официально подтвержден в Соединенных Штатах. Вторым пациентом, у которого диагностировано заболевание, стала 60-летняя жительница Чикаго, вернувшаяся недавно из поездки в Китай.

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