Париж, , 00:49 — REGNUM По меньшей мере 39 тысяч человек собрала манифестация профсоюзов в Париже 24 января, сообщает независимый мониторинговый центр Occurrence.

Полиция города приводит другие данные — в протестах приняли участие около 41 тысячи манифестантов. 11 участников манифестаций в Париже задержаны.

Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) объявил, что в парижской столице на акции должно было собраться от 350 тысяч до 400 тысяч человек, а всего по стране — 1,3 млн человек. МВД государства сообщает о 249 тысячах участников протестов во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2019 года по всей Франции проходят масштабные акции протесты против принятия пенсионной реформы.

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