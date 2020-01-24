Москва, , 23:59 — REGNUM Российско-суданское торгово-экономическое сотрудничество и ситуация в Ливии стали предметом переговоров Москвы и Хартума, сообщили 24 января в пресс-службе МИД РФ.

На переговорах, которые провели заместитель российского министра иностранных дел Игорь Богданов и посол Судана в РФ Надир Бабикер, обсуждалось предстоящее заседание межправительственной российско-суданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Заседание этой комиссии состоится в Хартуме уже в седьмой раз.

«Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам региональной повестки дня с упором на ситуацию в Ливии», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 г. российский президент Владимир Путин встретился с главой верховного совета Судана Абдельфаттахом Бурханом и заявил, что считает важным развивать торгово-экономические связи с африканской страной.

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