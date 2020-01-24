Иерусалим, , 23:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по его мнению, в отношениях между Россией и Украиной навсегда останется шрам. Об этом он сказал в интервью израильским СМИ.

В интервью речь зашла о конфликте в Донбассе. Зеленский заявил, что конечно за конфликт якобы ответственна Россия и только она якобы может «вывести войска».

При этом Зеленский сказал, что он не уверен в том, что когда-нибудь отношения между Россией и Украиной станут прежними. Но в урегулировании конфликта, считает Зеленский, заинтересованы все.

«Как вам сказать… Интуитивно ощущаю, что это нужно не только Украине. Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен. Но как-то же жили. Как-то что-то было. И было много. И были в составе одной страны — Советского Союза. И родственники, и сломленные семьи. И родственники, с которыми ты не общаешься, которые находятся там. И наоборот. В общем, это все — большая, огромная такая яма», — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский прямо сказал, что никакой амнистии для Донбасса не будет в том случае, если Киев сможет решить конфликт силой.

«Смотрите, самое страшное — погибли люди, это уже наказание нам всем. И все, кто в этом принимал участие, они не будут прощены. Ну, конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, они, конечно, должны быть наказаны. А как по-другому? Ну, как в правовом направлении, конечно, через суд, как это делается в цивилизованном мире», — сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что конфликт не будет исчерпан до тех пор пока Украина не вернет себе Донбасс и Крым.