Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Пхеньян должен выполнять договорённости, которые были достигнуты с Вашингтоном на переговорах в Сингапуре полтора года назад, заявил 24 января заместитель главы Госдепа Дэвид Стилуэлл, сообщает Reuters.

По словам Стилуэлла, Вашингтон рассчитывает на то, что Пхеньян вернётся к выполнению обязательств на фоне перемен, происходящих в северокорейском МИД, который теперь возглавляет Ли Сон Гвон.

По словам американского дипломата, США не должны «суетиться» и подстраиваться под кого-то, поскольку соглашения с Северной Кореей на саммите в Сингапуре были достигнуты.

Стилуэлл «Мы достигли договорённостей и будем настаивать, чтобы другая сторона их соблюдала».

Напомним, американо-северокорейский саммит в Сингапуре состоялся 12 июня 2018 года. В переговорах участвовали президент Штатов Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Трамп и Ким пришли к соглашению о денуклеаризации Корейского полуострова.

Несмотря на это потепление постепенно сошло на нет, и Пхеньян недавно заявил, что соблюдать соглашение не видит смысла, ведь Вашингтон не спешит снять санкции и проводит совместные военные учения с Южной Кореей.

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