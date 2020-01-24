Багдад, , 23:18 — REGNUM В Багдаде десятки тысяч людей прошли приняли участие в акциях протеста против военного присутствия США в Ираке, сообщает 24 января газета The New York Times.

По оценкам разных СМИ, в акциях протеста приняли участие от 40 до 250 тыс. человек.

По предварительным данным, протесты не переросли в столкновения с силовиками.

Массовые протесты произошли после публикации заявления Пентагона о планах сохранения военного присутствия США в стране.

С призывом выйти на улицы и требовать вывода американских войск обратился к жителям Ирака шиитский религиозный деятель Муктада ас-Садр.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с США и их сателлитами по борьбе с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и потребовал убрать все иностранные военные контингенты с территории страны.

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