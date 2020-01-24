Баку, , 23:15 — REGNUM Оценку отношениям России и Азербайджана дал глава азербайджанского парламента Октай Асадов 24 января на конференции «Москва — Баку: диалог культур».

По словам азербайджанского политика, во многом в налаживании связей между двумя странами помогают взаимные визиты глав государств и вообще их личные отношения. Расширяются и межпарламентские, межправительственные связи.

Асадов «Российско-азербайджанские связи находятся на уровне стратегического партнёрства».

Напомним, конференция «Москва — Баку: диалог культур» открылась в столице Азербайджана 23 января и продлится ещё два дня.

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