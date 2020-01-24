Варшава, , 23:13 — REGNUM Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста, прошедшего в Израиле, и пришло к выводу, что это мероприятие стало поражением Варшавы. Соответствующая статья вышла сегодня, 24 января.

«Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем», — сказано в статье.

Кроме того, автор статьи обращает внимание на тот факт, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею президента России Владимира Путина, высказанную на этом форуме, провести на уровне ООН саммит с участием постоянных членов Совета Безопасности. Такая позиция Макрона может свидетельствовать о том, что он видит новую архитектуру европейской безопасности в союзе с Москвой, а не Вашингтоном. Для Польши это крайне тревожно.

Польскому руководству стоит незамедлительно сделать выводы из всего этого и учесть данную ситуацию при организации траурных мероприятий, чтобы рассказать правду об истории польского государства и народа во время Второй мировой войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Польши давно пытаются добиться того, чтобы обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с Гитлером. Эта позиция нужна Варшаве для того, чтобы скрыть собственную ответственность за развязывание Второй мировой войны — активные переговоры с Гитлером, участие в разделе Чехословакии, антисемитизм.

Владимир Путин в последнее время несколько раз указывал на ответственность Польши в развязывании Второй мировой войны, в Варшаве это вызвало истерику.