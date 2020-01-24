Киев, , 22:56 — REGNUM Об отъезде в Иран экспертов по расшифровке чёрных ящиков с потерпевшего 8 января 2020 г. катастрофу украинского Boeing сообщил 24 января телеканал «1+1».

Уточняется, что приезжавшие на Украину иранские эксперты после изучения возможностей украинских коллег принять участие в расшифровке записей бортовых самописцев отправились обратно в Иран.

На Украине эксперты находились в течение трёх дней. Кроме иранцев в оценке возможностей расшифровки чёрных ящиков на Украине участвовали канадцы и французы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тегеран 23 января заявил, что после визита экспертов на Украину, оценки возможностей расшифровать чёрные ящики украинскими специалистами примет решение, где и когда будет происходить работа по расшифровке.

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