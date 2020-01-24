Буэнос-Айрес, , 22:23 — REGNUM Приостановка Боливией дипломатических отношений с Кубой — большая ошибка, заявил 24 января бывший боливийский президент Эво Моралес в Twitter.

Комментируя решение Ла-Паса приостановить дипотношения с Гаваной, Моралес заявил, что осуждает разрыв с братской Кубой.

Очередное решение правительства Жанин Аньес он вписал в ряд действий, которые «постоянно ухудшают образа Боливии на международной арене».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение приостановить дипломатические отношения с Кубой новые боливийские власти приняли 24 января. Их не устраивает «враждебная» риторика, которой оперируют кубинские власти в отношении правительства Аньес.

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