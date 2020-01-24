Киев, 24 января 2020, 22:07 — REGNUM Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Оржель отметил, что по договору Газпром должен ежемесячно прокачивать через Украину не менее 178 млн куб м. газа. Однако по состоянию на 22 января было прокачано всего 47% от оплаченного объёма, добавил министр.
Он также рассказал, что на украинском газовом рынке возникли предпосылки для снижения стоимости газа, и пообещал сообщить детали в понедельник, 27 января.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина начала «виртуальный реверс природного газа» из Польши, который ранее был невозможен из-за особенности контракта.
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