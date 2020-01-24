Киев, , 22:07 — REGNUM Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Газпром заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа. Это стало возможно из-за фиксации минимальных объёмов прокачки газа в транзитном договоре», — рассказал он.

Оржель отметил, что по договору Газпром должен ежемесячно прокачивать через Украину не менее 178 млн куб м. газа. Однако по состоянию на 22 января было прокачано всего 47% от оплаченного объёма, добавил министр.

Он также рассказал, что на украинском газовом рынке возникли предпосылки для снижения стоимости газа, и пообещал сообщить детали в понедельник, 27 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина начала «виртуальный реверс природного газа» из Польши, который ранее был невозможен из-за особенности контракта.

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