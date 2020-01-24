Вена, , 22:00 — REGNUM Жители стран Европейского союза страдают от антироссийских санкций, и недовольных становится всё больше, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, пишет 24 января Oberoesterreichische Nachrichten.

По словам российского дипломата, в Австрии люди недоумевают, в чём смысл санкций, которые не дают результата. Вопросы о «тупиковости санкционной политики» задают всё чаще.

Любинский «Это делают не только журналисты, но и многие политики, в особенности бизнесмены».

Напомним, антироссийские санкции ЕС ввёл вслед за США, якобы добиваясь этим от России «выполнения Минских соглашений». Россия в ответ ввела эмбарго на ряд европейских товаров, и ЕС лишился многих рынков сбыта, которые раньше имел в РФ.

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