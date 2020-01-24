Лондон, , 21:45 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон официально объявил о подписании соглашения о выходе страны из состава Евросоюза. Об этом он сообщил 24 января на своей странице в Twitter.

По его словам, это является началом новой главы в истории Британии, а также соблюдением «демократического мандата».

«Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января, соблюдая демократический мандат, предоставленный народом Великобритании», — написал Борис Джонсон.

Напомним, ранее законопроект по поводу Brexit был подписан королевой Британии Елизаветой II, что символизировало его превращение в закон страны.

Ратификация документа о выходе Британии из ЕС в Европейском парламенте должна состояться 29 января.

Как сообщало ИА REGNUM, Brexit планируется осуществить 31 января 2020 года.

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