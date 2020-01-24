Москва, , 21:43 — REGNUM Вопросы налаживания работы Конституционного комитета Сирии обсудили 24 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Дипломаты обменялись мнениями о ситуации «на земле» в Сирии. Также были подняты темы положения дел в соседних с Сирией стран.

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Напомним, работа Конституционного комитета Сирии началась 30 октября 2019 г. в Женеве (Швейцария). Ключевую роль в его работе, нацеленной на мирное урегулирование ситуации в Сирии, играют страны — гаранты Астанинского формата — Россия, Турция, Иран.

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