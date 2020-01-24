Болонья, Италия, , 21:42 — REGNUM Поведение лидера итальянской «Лиги» Маттео Сальвини заставляет вспомнить о «сталинских временах» в Советском Союзе, заявил в интервью Qn в пятницу, 24 января, экс-премьер страны и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди.

«Он использовал информатора, как это было в Советском Союзе, когда соседи по дому шпионили за антикоммунистами. Что же он (Сальвини — прим. ИА REGNUM) станет делать, если получит всю полноту власти в стране?» — сказал Проди.

Обсуждаемый инцидент произошел несколькими днями ранее в Болонье, где в ближайшее воскресенье пройдут важнейшие местные выборы. Сальвини после одного из предвыборных выступлений, услышав от жителей одного из ближайших домов жалобы на соседа, выходца из Туниса и, по мнению авторов жалоб — наркоторговца, позвонил в его квартиру в домофон и, поздоровавшись, сразу спросил, продает ли тот наркотики.

Ответ был отрицательным, а история вызвала дипломатическую напряженность между Италией и Тунисом — ряд тамошних депутатов потребовали от лидера «Лиги» извинений, тот же заявил, что значение имеет не национальность, а лишь возможное занятие преступной деятельностью.