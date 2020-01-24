Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Каких-либо негативных инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии не происходит, сообщил 24 января журналистам представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Хоффман «У меня нет никакой обновлённой информации о каких-либо конкретных событиях, о том, что вы описываете как «стычку».

По словам представителя оборонного ведомства, российские военные знают, где находятся войска США, а американские — где находятся русские.

Таким образом Хоффман ответил на вопрос о том, что в районе города Эль-Хасака (Сирия), по слухам, произошли стычки между американцами и русскими, которые проводят патрулирование на северо-востоке Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что инциденты между российскими войсками и американцами время от времени происходят и что это неизбежно на войне.

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