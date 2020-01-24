Ассизи, , 21:27 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, судя по всему, вернулся к идее создания собственной партии, отмечают в своем материале в пятницу, 24 января, обозреватели Affari Italiani.

Речи, произнесенные Конте во время посещения Ассизи, позволяют предполагать, что Конте попробует объединить вокруг себя «левых» католиков — прогрессистов, считают авторы.

Ранее беспартийный Конте, во второй раз подряд возглавляющий коалиционное правительство (в настоящее время — либералов и популистов) в качестве компромиссной фигуры, неоднократно отрицал предположения о предстоящем создании собственной партии.