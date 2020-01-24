Киев, , 21:24 — REGNUM Украинская сторона озвучила свои предложения касательно участков разведения сил в Донбассе, заявил заместитель командующего Операцией объединенных сил Богдан Бондарь, сообщило 24 января «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

Речь идёт о контрольном пункте въезда и выезда «Гнутово», районе железнодорожного моста в Станице Луганской и территории возле посёлка Новосёловка Вторая (район Авдеевки).

«Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены «нормандским форматом», чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения», — рассказал Бондарь.

Он отметил, что разведение в районе железнодорожного моста позволит в дальнейшем восстановить железнодорожное сообщение. Кроме того, в этих точках нет населения, которое после отведения могло бы оказаться в «серой зоне».

«Всё это будет происходить или на дорожных коридорах, или с учетом того, чтобы населённые пункты, улицы не попадали на участки разведения», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители ДНР передали в ОБСЕ перечень из трёх участков, на которых, по их мнению, следует провести разведение сил.

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