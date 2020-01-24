Киев, 24 января 2020, 21:24 — REGNUM Украинская сторона озвучила свои предложения касательно участков разведения сил в Донбассе, заявил заместитель командующего Операцией объединенных сил Богдан Бондарь, сообщило 24 января «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).
Речь идёт о контрольном пункте въезда и выезда «Гнутово», районе железнодорожного моста в Станице Луганской и территории возле посёлка Новосёловка Вторая (район Авдеевки).
Он отметил, что разведение в районе железнодорожного моста позволит в дальнейшем восстановить железнодорожное сообщение. Кроме того, в этих точках нет населения, которое после отведения могло бы оказаться в «серой зоне».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители ДНР передали в ОБСЕ перечень из трёх участков, на которых, по их мнению, следует провести разведение сил.
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