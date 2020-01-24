Алеппо, Сирия, , 21:14 — REGNUM Восемь мирных жителей города Алеппо (Сирия) и три сирийских военных погибли за сутки в результате атаки боевиков, сообщил 24 января журналистам глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков.

Уточняется, что очередное нападение на позиции Сирийской арабской армии (правительственные войска) осуществили порядка семи десятков боевиков. Они использовали крупнокалиберные пулемёты, стрелковое оружие.

Атаку сирийские военные отразили, боевикам пришлось отступить. Тогда они осуществили ряд массированных обстрелов мирных кварталов Алеппо. Таких атак за сутки сирийцы насчитали 48.

В результате восемь мирных жителей погибли, 22 получили ранения, причём среди них были дети и женщины. Погибли также трое военнослужащих Сирийской арабской армии, восемь — ранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января сирийские войска освободили от боевиков два населённых пункта в провинции Идлиб.

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