Дамаск, , 20:59 — REGNUM Посёлки Эс-Самака и Эт-Тах в провинции Идлиб 24 января освобождены от боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительственными войсками Сирии, передаёт Al-Alam.

Наступления на позиции боевиков в Идлибе продолжаются, в частности, в районе посёлка Абу-Дафн. Сирийские правительственные войска намерены в ближайшее время занять посёлок Абу-Джрейф у города Маарет-Нааман.

Напомним, 22 января террористы в Идлибе осуществили крупную атаку на военнослужащих Сирийской арабской армии. В нападении участвовали сотни боевиков. В результате 40 сирийских военных погибли, в два раза большее число ранено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, с 9 января 2020 г. боевики в Идлибе нападали на сирийских военных десятки раз.

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