Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Контузии получены 34 американскими военными в результате иранской ракетной атаки на базы США в Ираке в ночь на 8 января 2020 г., сообщил 24 января журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Напомним, Иран в ночь на 8 января 2020 г. атаковал американские военные базы в Ираке. Тегеран провёл эту атаку в ответ на убийство американскими военными высокопоставленного генерала КСИР Касема Сулеймани.

После атаки американский президент Дональд Трамп заявил, что никто из военных США не пострадал:

«Все наши солдаты в безопасности, и только минимальный урон был нанесён нашим военным базам».

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