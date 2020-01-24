Вашингтон, 24 января 2020, 20:40 — REGNUM Контузии получены 34 американскими военными в результате иранской ракетной атаки на базы США в Ираке в ночь на 8 января 2020 г., сообщил 24 января журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Напомним, Иран в ночь на 8 января 2020 г. атаковал американские военные базы в Ираке. Тегеран провёл эту атаку в ответ на убийство американскими военными высокопоставленного генерала КСИР Касема Сулеймани.
После атаки американский президент Дональд Трамп заявил, что никто из военных США не пострадал:
Читайте ранее в этом сюжете: Ирак был предупрежден о ракетных ударах по базам США — МИД Ирана