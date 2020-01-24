Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Поездка американского госсекретаря Майка Помпео на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан начнётся 30 января, сообщили 24 января в пресс-службе Госдепа.

Путешествие американского дипломата начнётся с посещения Украины, где он встретится с главой государства Владимиром Зеленским. Здесь же Помпео проведёт встречу с украинским коллегой Вадимом Пристайко и главой минобороны.

Следующий визит будет нанесён в Белоруссию 1 февраля: здесь Помпео встретится со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем и президентом страны Александром Лукашенко.

Затем Помпео отправится в Казахстан на встречу с главой государства Касым-Жомартом Токаевым и первым казахстанским президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Завершится поездка американского дипломата по странам бывшего СССР 3 февраля визитом в Узбекистан, где он встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и с узбекскими министрами.

ИА REGNUM сообщало о планах Помпео отправиться в Киев в конце января. Он в преддверии этой поездки пояснял, что Вашингтон беспокоится о судьбе «демократии» на Украине.

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